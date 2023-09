Aereo per Roma “precipita” per oltre 8mila metri in 10 minuti e inverte rotta

Un aereo della United Airlines per Roma-Fiumicino ha fatto ritorno all’aeroporto di Newark per un problema di pressurizzazione della cabina dopo esser sceso di quota di oltre ottomila metri in dieci minuti.

Paura a bordo del volo New York-Roma: aereo perde quota e inverte rotta

Il volo 510 era partito ieri sera, mercoledì 14 settembre, alle 20:37 con 270 passeggeri e 14 persone di equipaggio. Il Boeing 777 è rientrato a Newark poco dopo mezzanotte “a causa di un problema di pressurizzazione”, ha indicato un portavoce della Federal Aviation Administration. Durante il volo, l’aereo ha iniziato una veloce e inaspettata discesa: nel giro di circa dieci minuti, la sua altitudine è passata da 37mila piedi, ovvero 11mila metri circa, a 8.700 piedi, vale a dire meno di 3.000 metri.

Possibile guasto all’aereo

L’aereo ha poi effettuato due giri sopra il Canada ad un’altitudine stabile, intorno alle 22.30, e infine è rientrato all’aeroporto di partenza in modo da “far fronte a una possibile perdita di pressione in cabina”, ha detto un portavoce della United Airlines al New York Post, che ha poi aggiunto: “Il volo è atterrato in sicurezza e non c’è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina”. I passeggeri sono stati spostati su un altro aereo in modo da poter riprendere il viaggio.

