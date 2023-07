Una agente si fa dare un passaggio in scooter per bloccare un ladro. Due romeni di 19 e 33 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo che avevano sfilato il portafogli a un uomo all’uscita della stazione della metropolitana Montenapoleone, in pieno centro a Milano. L’episodio, riferito dalla questura, è avvenuto alle 10 dello scorso 26 giugno.

Un’agente si fa dare un passaggio in scooter per bloccare un ladro. Cosa è successo

Gli agenti della Squadra mobile hanno notato i due uomini all’uscita della metro mentre si dividevano il contenuto del portafogli appena sottratto a un commercialista di 66 anni. I romeni sono scappati entrambi ma mentre il 19enne è stato bloccato quasi subito, per il 33enne i poliziotti hanno dovuto faticare maggiormente. Una poliziotta ha fermato un passante in scooter e si è fatta aiutare nell’inseguimento, terminato poco dopo la questura in via Fatebenefratelli al termine di una colluttazione durante la quale l’agente ha riportato una lussazione al mignolo della mano destra. Per questo motivo al 33enne sono state contestate anche le lesioni aggravate. A seguito della direttissima, al 19enne è stato imposto l’obbligo di firma mentre per il complice sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il commercialista, derubato di carte e 450 euro, non si era accorto di nulla, come dimostrano anche le immagini dell’impianto di sorveglianza della stazione. Dalla questura fanno sapere che nel primo semestre del 2023 sono state 85 le persone arrestate dalla polizia a Milano per borseggi come questo.