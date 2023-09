Agguato a Roma, uomo ucciso mentre era in auto con la compagna

Un uomo è stato ucciso in un agguato, a Roma, mentre era a bordo della sua auto, nella zona di Tor Bella Monaca. A bordo della vettura c’era anche la compagna della vittima rimasta ferita e portata al policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la polizia. Sul posto anche la Scientifica che ha effettuato i rilievi. L’episodio è avvenuto a pochi metri da dove un 48enne è stato pestato a sangue e ridotto in fin di vita la notte tra domenica e lunedì.

Agguato a Roma, omicidio a Tor Bella Monaca

Gli spari in viale Ferdinando Quaglia, una delle zone di spaccio del quartiere. Diverse le chiamate al numero unico per le emergenze da parte di cittadini allarmati. L’agguato è infatti avvenuto poco prima delle 17 di oggi, giovedì 14 settembre. Secondo quanto si apprende i due si trovavano a bordo di un’auto quando sono stati raggiunti dagli spari. Fori di proiettile sono stati trovati su uno degli sportelli – quello lato guidatore – a conferma che si è trattato di un vero e proprio agguato. Almeno quattro gli spari uditi da diversi testimoni. L’agguato è stato compito a pochi metri da un bar piuttosto frequentato in quel momento.

