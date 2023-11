Allerta maltempo per il weekend con pioggia e neve, ecco le Regioni più a rischio

Inizia un weekend all’insegna della variabilità tipicamente autunnale con temporali che si alternano a schiarite. Il Dipartimento della Protezione Civile per oggi annuncia per oggi 10 novembre piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di venerdì, a Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione civile ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord occidentale, mentre l’allerta è gialla per il resto della regione e in altre 10: Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.

Allerta meteo per il weekend

Nelle prossime ore, infatti, è previsto ancora maltempo: prestiamo attenzione alle piogge che colpiranno gran parte delle aree alluvionate degli ultimi giorni, massima prudenza per la neve a quote basse (fino ai 1000 metri sulle Alpi e fino ai 1500 metri sull’Appennino settentrionale) e al vento che soffierà intenso di Libeccio verso il Centro-Sud. Insomma il maltempo colpirà gran parte del Paese e risulterà associato all’ennesima perturbazione atlantica.

Nella giornata di sabato 11 novembre, non ci sarà l’Estate di San Martino (che dura 3 giorni ed un pochino) anzi ritroveremo delle piogge con il Ciclone in movimento verso il meridione: al mattino pioverà su tutta la fascia tirrenica e all’estremo Nord-Est; dal pomeriggio i fenomeni lasceranno temporaneamente il Centro-Nord e si apriranno schiarite anche al Sud.

Domenica 12, infine, arriverà l’ultima perturbazione di un lunghissimo treno di fronti instabili: piogge di origine atlantica bagneranno ancora la Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo e tutto il Sud con fenomeni a tratti anche intensi. In seguito il meteo, con l’inizio della nuova settimana, potrebbe però riservarci una sorpresa.

