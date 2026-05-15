Scatterà già nelle prossime ore a Roma, il piano sicurezza per il derby (domenica ore 12) e la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico (sempre domenica, ore 17), con servizi preventivi non solo l’area dell’Olimpico, ma anche i luoghi del centro abitualmente ritrovo delle due tifoserie. Il dispositivo è stato messo a punto in un Tavolo tecnico in Questura.

Ci saranno percorsi dedicati per l’afflusso dei tifosi e degli spettatori della finale di tennis. Impiegati per la supervisione aerea degli spazi interessati dal grande evento sportivo i piloti del Reparto Volo e dai droni in dotazione alla Questura, con il collegamento live delle immagini documentate presso il predetto Centro attivo presso la Sala operativa.

“Sarà una vera e propria maratona della sicurezza quella che sarà intrapresa dalla giornata di domani fino alle cessate esigenze di domenica – sottolinea la Questura – con migliaia di operatori delle forze di polizia schierati in campo dalle prime ore della mattina”.

Agli uomini in campo si affiancheranno gli assetti speciali con la copertura aerea dei droni e del sistema Counter Unnamed Aircraft System in dotazione alla Questura di Roma, insieme alla polizia fluviale e ai repartti a cavallo in assetto da ordine pubblico.