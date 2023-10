La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi, venerdì 27 ottobre. Sono infatti previsti dei forti temporali in alcune regioni del Centro-Nord.

Allerta meteo venerdì 27 ottobre

Oggi ci attende quindi una giornata di maltempo in Italia. Secondo le previsioni meteo, sono infatti attesi temporali anche di forte intensità su molte regioni del Centro Nord. L’allerta diramata dalla Protezione civile è sia arancione, sia gialla.

Secondo quanto comunicato nell’ultimo bollettino, oggi, venerdì 27 ottobre, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico (ossia il superamento dei livelli idrometrici critici ndr) su Friuli Venezia Giulia. Allerta meteo arancione per temporali su Liguria ed Emilia Romagna, ed allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Liguria e Toscana.

L’allerta gialla è stata invece diramata per rischio idraulico su Calabria, Emilia Romagna e Toscana, per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Che tempo farà nel weekend

Sabato e domenica il tempo migliorerà un po’ dappertutto in attesa di una nuova perturbazione. Pioverà prevalentemente domenica sull’Italia settentrionale, soprattutto il Nordovest e poi più in generale su Alpi/Prealpi, pedemontane e alte pianure. Qualche pioggia anche sulle regioni centrali tirreniche anche se in questo caso il tempo sarà più variabile. Sabato ci saranno delle nuvole in un contesto di variabilità ma non sono previste piogge consistenti.

Il sabato sarà variabile e la domenica con la pioggia solo su parte del Nord e localmente sulle regioni centrali tirreniche. Soltanto sulla Liguria e più in generale lungo i settori alpini e prealpini centrali ci saranno dei fenomeni piovaschi più consistenti.

Bel tempo nel fine settimana sulle regioni meridionali, tranne qualche disturbo sulla Campania e su quelle del versante adriatico.

