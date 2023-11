Allerta meteo in Italia. Da oggi, martedì 7 novembre, una nuova ondata di maltempo si abbatterà prima su Lazio e Campania e poi nel resto del Centro e del Sud Italia.

Allerta meteo in Italia: la prima perturbazione, quella di oggi e domani

“Le piogge – spiegano gli esperti de ilmeteo.it – potrebbero risultare a tratti abbondanti tra il Lazio meridionale e la Campania settentrionale.

Per quanto riguarda il Triveneto, oltre a qualche pioggia sparsa potrebbe tornare la neve sui rilievi alpini, a quote mediamente prossime ai 1300/1400 metri. La situazione qui migliorerà comunque entro sera.

Le regioni del Sud invece registreranno invece un peggioramento del tempo nella prossima notte e soprattutto in quel di Mercoledì 8, quando le piogge si estenderanno a gran parte delle regioni, fino a raggiungere le aree più settentrionali della Sicilia”.

La seconda perturbazione, quella di giovedì

Dopo una brevissima tregua, giovedì una nuova perturbazione si abbatterà sull’Italia.

“Stavolta il fronte atlantico interesserà il Nord, a partire dal pomeriggio, quando le precipitazioni diventeranno via via più diffuse e localmente di forte intensità, come sulla Liguria di Levante e sull’arco alpino dove, tra l’altro, nevicherà oltre i 1200 metri circa. Entro sera il fronte piovoso raggiungerà pure la Toscana. Questo sarà il preludio a un venerdì 10 Novembre in cui il quadro meteorologico potrebbe ulteriormente aggravarsi, in particolare al Centro-Sud. Secondo le ultime elaborazioni, infatti, ci aspettiamo abbondanti piogge e forti temporali sull’area tirrenica e per la precisione tra la Toscana meridionale, il Lazio e, soprattutto, la Campania”.

E il weekend? Nel weekend le cose, dicono gli esperti, potrebbero anche peggiorare.

