Alluvione nelle Marche, la madre del bambino disperso: “Riportatemi mio figlio”

“Ho lottato per tenere Mattia stretto a me dopo aver abbandonato la mia macchina, ma c’era quella forza sovrumana, quell’acqua che ci ha travolti trascinandoci verso il basso e che me l’ha strappato via dal petto. Il mio unico adorato figlio adesso dov’è?”.

A parlare è Silvia Mereu, la mamma del piccolo Mattia, il bambino di otto anni ancora disperso dopo l’alluvione che ha devastato le Marche. La donna ha raccontato al quotidiano la Repubblica il terribile momento in cui l’acqua le ha strappato via suo figlio:

“Lo so, è irrazionale – dice lanciando un appello disperato ai soccorritori ma riportatemi mio figlio”.

“Erano le 20, massimo 20.30. A Barbara – spiega la donna – non pioveva. Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri. Ha iniziato a piovere e poi ho visto quell’onda marrone arrivare come una furia verso di noi”.

Le ricerche

Purtroppo l momento, secondo le prime informazioni, non vi sarebbero novità da ieri sera nella ricerca dei quattro dispersi: vigili del fuoco – che provengono anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo – protezione civile e altri soccorritori sono al lavoro incessantemente anche per fornire aiuti a sfollati e persone che hanno subito danni o hanno avuto case inagibili a causa dell’acqua e del fango. Starebbe invece tornando parzialmente attivo il servizio idrico all’interno di case e attività che era stato interrotto in varie zone da ieri mattina.