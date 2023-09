Alunni contesi tra due comuni: Codevigo li vuole per non far chiudere la scuola, Chioggia allora offre il taxi

Alunni contesi tra due comuni a suon di scuolabus. Codevigo li vuole per non far chiudere la scuola. Chioggia allora ha cercato di trattenerli negando il transito al pulmino che li portava via.

È guerra insomma tra i due comuni limitrofi a cavallo tra le province di Venezia e Padova.

Codevigo, come riporta il Corriere del Veneto, ha negato il transito al pulmino che in passato portava gli alunni da Conche a Valli di Chioggia. Per tutta risposta il sindaco di Chioggia Mauro Armelao non ci ha pensato un attimo ed è andato a prendere i bimbi con il suo furgone.

Alunni contesi tra due comuni. Lo scontro tra Codevigo e Chioggia

Immediata la protesta del primo cittadino di Codevigo, Ettore Lazzaro, che vuole trattenere i bimbi per non chiudere la scuola. “E’ assurdo favorire l’emigrazione scolastica dal mio paese – sostiene – . Così il servizio non è in regola, ma non farò passi indietro”. Di opinione opposta Armelao, che ha dato appuntamento agli scolari anche oggi: “vi aspetto, sempre qui, stessa ora” ha promesso. Una madre sottolinea che la decisione di molti genitori di portare i figli a Valli è puramente pratica che le contese di comune non c’entrano: “entrambi gli istituti hanno offerte formative valide – rileva – soltanto che molti di noi lavorano a Chioggia, i nonni dei nostri bimbi vivono lì e possono andarli a prendere a fine scuola. In più ci viene data la possibilità di avere l’orario continuato che ci agevola”.