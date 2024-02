“Ho aperto le porte, e non torno indietro. Se ci sarà qualcuno che avrà piacere di esserci, lo accolgo, non c’è nessun cambio di idea rispetto a ieri da parte mia”. Amadeus ribadisce la disponibilità a dare spazio alla protesta dei trattori a Sanremo. Lo aveva già detto ieri nella conferenza stampa con Fiorello ma precisa: “Nessuno mi ha chiamato. Se ci sarà qualcuno che contatterà la Rai, farà sapere chi sono le persone o la persona che ha desiderio di essere presente, lo valuteremo assolutamente”.

Resta da capire come farà, Amadeus, ad accoglierli. Con il trattore? E se la situazione sfuggisse di mano? Magari ci ritroveremmo il palco dell’Ariston pieno di fieno come accaduto a Bruxelles nei giorni scorsi.

Amadeus pronto ad accogliere gli agricoltori: verranno col trattore?

Amadeus fa capire di essere dalla parte degli agricoltori. Forse solo per opportunità? “Da conduttore e direttore artistico, siccome è un problema serio, che riguarda anche l’Europa, alla domanda se avessero voglia di venire li accoglieresti, rispondo di sì e rimango di questa idea. Poi c’è una fase successiva. Nessuno mi ha chiamato sul cellulare, se qualcuno contatterà la Rai e farà sapere chi sono le persone o la persona che ha desiderio di essere presente, vedremo”.

Il rischio di passare per antigovernativo come accadde l’anno scorso

Amadeus ha aperto la porta. Ora bisogna vedere se qualcuno la richiuderà. E verrebbe da pensare: e se poi scappasse fuori una parola contro l’Irpef agricola che il Governo Meloni aveva deciso di reintrodurre? Amadeus rischierebbe di passare (come accadde già l’anno scorso) per antigovernativo. Intanto lui spiega che potranno venire “mercoledì, giovedì, venerdì, non lo so. Io ho aperto le porte e basta”.

