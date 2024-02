Prima era Sinner, che ha declinato l’invito. Poi i trattori, che non si sa bene se ci saranno o meno, magari capitanati da Al Bano. Vogliamo concederci il lusso di invitare anche Fleximan? Che quello di Sanremo sia un Festival nazional popolare lo sappiamo tutti. Quest’anno però forse lo sapremo un po’ di più. Cavalcare l’onda, i movimenti, gli eventi e i personaggi del momento per averli sul palco dell’Ariston. Dare alla gente, al pubblico in teatro e soprattutto da casa, quello che lo stesso pubblico vuole. Amadeus che chiama Sinner, poi invita i trattori… Perdonateci l’ironia ma il vero ”eroe” del momento è solo Fleximan purtroppo. Sui social si parla solo del cavaliere mascherato che abbatte gli autovelox. Caro Sanremo, mica te lo vorrai far sfuggire. Piccola nota: è il Festival della canzone italiana e ci sono anche dei cantanti in gara.