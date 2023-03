Antonio Cassano vuole costruire una decina di campi da padel ad Albaro, il quartiere più esclusivo di Genova. Contro però ha quaranta famiglie che non ne vogliono sapere di disboscamenti, trivelle e cantieri.

Campi di padel ad Albaro, cittadini contro Cassano

Per loro, riporta Repubblica, l’area deve restare un polmone verde. Ma è in totale stato di abbandono. Il progetto di Cassano servirebbe a riqualificare un’area scandalosamente lasciata a se stessa in uno dei quartieri più belli di Genova. L’ex calciatore infatti ha comprato alcuni terreni fino a pochi mesi fa abbandonati in Valletta Puggia. Per la maggior parte dei cittadini che abitano in via Pisa e via Livorno si tratta di uno scempio: “Le aree sono classificate come “Parchi giardini verde strutturato” e comprese nei sistemi di valore paesistico denominato “Sistemi Ville e Parchi”. In questo ambito gli interventi devono essere rivolti alla tutela della vegetazione, al miglioramento dello stato fitosanitario delle alberature ed al mantenimento delle essenze di alto fusto”.

La polemica

Sempre i residenti, sostengono che “quel versante verde, purtroppo da lungo tempo senza nessuna adeguata manutenzione, è caratterizzato da avvallamenti e punti di ristagno delle acque in particolare nella parte terminale a valle dove la maggior parte delle acque si riversa creando frequenti allagamenti”.

