Blitz dice

Scuola, meno male che Azzolina c’è. Fosse per il Zaia pensiero, scuola superiore sarebbe già chiusa, tutti in didattica a distanza. Fosse per Pd e sindacati, niente concorsi e in cattedra basta essere in fila. Azzolina, il ministro più criticato e meno apprezzato. Già: tiene in piedi e aperta la scuola.