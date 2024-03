Anziana presa a bastonate da un clochard per essersi rifiutata di dargli l’elemosina

Un terribile episodio di violenza ha scosso Milano, coinvolgendo una donna anziana di 83 anni che è stata presa a bastonate da un clochard dopo aver rifiutato di dargli una monetina. L’aggressione è avvenuta in zona Sant’Ambrogio, nei pressi dell’Università Cattolica, dove la signora è stata colpita dall’uomo con la sua stessa stampella, provocandole ferite gravi. La donna è stata immediatamente trasportata al Policlinico, dove è stata ricoverata con una prognosi di 15 giorni a causa delle ferite riportate, tra cui una ferita chiusa con dei punti, un trauma cranico frontale e altre abrasioni. La vicenda è stata denunciata alle autorità e riportata sul sito di notizie cittadine MilanoBellaDaDio, che ha pubblicato foto delle lesioni subite dalla vittima e della denuncia presentata.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressione è avvenuta dopo che la signora aveva rifiutato di dare l’elemosina all’uomo, che l’ha attaccata alle spalle con la sua stampella. Nonostante la resistenza della donna, l’uomo l’ha colpita ripetutamente fino a farla cadere a terra, causandole lesioni gravi. Fortunatamente, alcuni studenti dell’Università Cattolica sono intervenuti per soccorrere la vittima e chiamare l’ambulanza. Il genero della signora ha commentato l’accaduto, esprimendo preoccupazione per la crescente violenza in città e criticando l’attuale situazione di sicurezza: “Mia suocera – ha raccontato il genero – sta meglio ma gli ematomi restano. Ci piacerebbe tornare ad una città vivibile come era anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne. La polizia è invitata a guardare e non intervenire e l’amministrazione Sala nega l’emergenza e minimizza…”. L’episodio ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza urbana e l’efficacia delle misure di prevenzione del crimine a Milano.