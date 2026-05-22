Un inseguimento ad altissima velocità, iniziato nel centro di Fontanafredda (Pordenone), si è concluso nel Trevigiano grazie al coordinamento tra polizia locale, carabinieri e Centro operativo autostradale, che hanno permesso di rintracciare l’automobilista in fuga.

La dinamica

Tutto è cominciato quando il conducente di una Mercedes AMG da circa 300 cavalli ha ignorato l’alt degli agenti, dandosi alla fuga per le strade della cittadina friulana e mettendo in pericolo i passanti. Successivamente ha imboccato l’autostrada, dove ha proseguito la corsa a velocità superiori ai 240 chilometri orari, compiendo manovre ritenute estremamente pericolose per la circolazione.

Per evitare rischi agli altri automobilisti, le forze dell’ordine hanno deciso di interrompere l’inseguimento diretto, attivando il protocollo d’emergenza e la collaborazione tra più reparti, con il via libera della Procura di Pordenone. Il veicolo è stato poi localizzato a Montebelluna e il conducente identificato e deferito all’autorità giudiziaria.

Alla luce delle numerose infrazioni contestate, l’uomo rischia non solo una pesante sanzione, ma anche la confisca definitiva del mezzo.