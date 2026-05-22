Tragedia questa mattina a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in zona Marcellano, poco prima delle 8.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava in sella al proprio scooter 125 e stava andando a scuola quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone che procedeva in direzione opposta. Il mezzo era guidato da un operaio di una ditta di Assisi. L’impatto, avvenuto in prossimità di una curva, sarebbe stato frontale e riconducibile a una possibile invasione di carreggiata.

Lo scontro si è rivelato fatale: il 17enne è morto sul colpo. Il conducente del furgone ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto si è alzato in volo l’elisoccorso Nibbio, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

I carabinieri della Compagnia di Todi sono intervenuti per i rilievi e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’operaio alla guida del furgone è stato sottoposto agli accertamenti di rito: l’alcol test è risultato negativo, mentre si attendono gli esiti di quelli tossicologici.

Informata la Procura di Spoleto, che dovrà ora valutare eventuali ulteriori accertamenti, compresa l’autopsia. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per le verifiche tecniche del caso.