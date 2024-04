Anziana ustionata mentre accendeva la stufa muore dopo due giorni di agonia

È morta dopo due giorni di agonia all’ospedale di Belluno un’anziana di 92 anni che, nella sua casa di Taibon Agordino era rimasta gravemente ustionata mentre stava accendendo la stufa. La donna stava utilizzando dell’alcol per far partire il fuoco, quando è stata investita da un ritorno di fiamma. Soccorsa dai sanitari del Suem 118, era stata portata con l’elicottero, in condizioni disperate, all’ospedale San Martino nel capoluogo, ma non ce l’ha fatta ed è morta nel reparto rianimazione.