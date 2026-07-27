Un corpo carbonizzato è stato trovato questa mattina in una zona di campagna nel territorio comunale di Codroipo, in provincia di Udine. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia locale e del Comando provinciale, impegnati a ricostruire le cause della morte e a verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. L’area è stata isolata per consentire agli specialisti di effettuare tutti i rilievi scientifici necessari.

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La scoperta è avvenuta poco dopo le 10 lungo strada di Biauzzo, all’interno di una canaletta di scolo situata a poche centinaia di metri dall’omonima frazione. A dare l’allarme è stato un dipendente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che si stava recando al lavoro e ha notato la presenza della salma.

Accanto al corpo, reso irriconoscibile dalle fiamme, i militari hanno recuperato alcuni oggetti: una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia contenente acido muriatico. Tutti i reperti saranno ora analizzati dagli investigatori per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’identità della vittima non è stata ancora accertata. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi, dal possibile gesto volontario fino a un eventuale omicidio. Sul posto stanno lavorando il magistrato della Procura di Udine, i carabinieri e il medico legale Carlo Moreschi.