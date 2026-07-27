Con la quarta ondata di calore in arrivo sull’Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l’estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma all’ANSA Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento,

Le parole di GIovannini

“Siamo ben al di sopra della media degli anni passati, anche per quanto riguarda le temperature”. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando: “Si sono susseguite quasi senza interruzioni: gli intermezzi sono stati piccoli e brevissimi. In più – continua l’esperto – questa potrebbe non essere l’ultima ondata: al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto”.

Il nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale in avanzamento dal Nord Africa seguirà una traiettoria che investirà in pieno l’Italia, come è già accaduto nell’ultima ondata di calore, e anche le temperature che verranno raggiunte dovrebbero essere simili. L’anticiclone africano “si sta muovendo da Sud-Ovest – afferma Giovannini – e raggiungerà Spagna e Francia meridionale per poi arrivare alla nostra penisola. Le temperature saranno elevate praticamente in tutta Italia, ma si scosteranno dalle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord”.

Le previsioni mostrano che la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. “Ciò che possiamo dire al momento – evidenzia Giovannini – è che rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana, oltre quel momento per ora non possiamo sapere come evolverà la situazione”.