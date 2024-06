Tragico incidente nei campi a Trivento (Campobasso) dove un uomo anziano di 75 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da una rotoballa. Il fatto è accaduto in contrada Montelungo mentre il pensionato, in passato collaboratore scolastico del locale istituto omnicomprensivo, stava sistemando il fieno raccolto. All’arrivo del 118 era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno svolto gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Poco prima altro incidente mortale in un campo agricolo. In una azienda sull’Appennino Modenese. A perdere la vita – a quanto appreso, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato – un uomo di 78 anni, al lavoro nella tenuta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 – è intervenuto invano anche l’elisoccorso – sono accorsi i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per tutti gli accertamenti del caso e per fare piena luce sulla dinamica del sinistro.