Un anziano di 94 anni, Nado Canuti, è stato aggredito da due donne per averle rimproverate di non aver raccolto i bisogni dei loro cani. L’incidente in via Mancinelli, a Milano. Lo scorso sabato, mentre attendeva il bus numero 62, ha visto due donne passeggiare con i loro cani, senza preoccuparsi di raccogliere i loro bisogni. L’anziano ha deciso di intervenire. Una delle donne, intorno ai trent’anni, lo ha insultato con parole volgari e poi lo ha spinto violentemente al petto, facendolo cadere a terra, per poi scappare via. Il 94enne è caduto con violenza e ha riportato una frattura scomposta all’omero. È stato già operato e non appena sarà in grado, presenterà denuncia. Fortunatamente, il suo racconto è già stato preso in considerazione dai soccorritori e dalle forze dell’ordine, grazie anche all’intervento di un passante di origine straniera, che Nado desidera ringraziare.

Chi è Nado Canuti, scultore e pittore

Nado è un rinomato scultore e pittore, tornava dal suo studio quel sabato. Le sue opere sono state esposte in prestigiose sedi come Palazzo Reale, negli Stati Uniti e in Giappone, ed ha realizzato monumenti e fontane. Per fortuna, la sua frattura non è sul braccio destro, l’unico con cui può lavorare, poiché le sue mani sono rimaste danneggiate a causa dell’esplosione di una granata tedesca durante la sua giovinezza. Fin dai tempi della Resistenza, quando aveva solo 14 anni e viveva a Bettolle, in provincia di Siena, Nado ha mostrato il suo coraggio. Ha contribuito ai movimenti partigiani, rischiando la propria vita per la giustizia e la libertà.

“Più rispetto per gli anziani”

Ora, non vede l’ora di tornare al suo lavoro creativo. Le sue tele sono esplosioni di colori vibranti su sfondi di rosso, azzurro e nero. Riguardo all’incidente, commenta: “La donna che mi ha aggredito dimostra una mancanza di riflessione e potrebbe ferire altre persone. Spero che ci sia più rispetto per gli anziani, anche quando sono impulsivi, e che i proprietari di cani abbiano più cura del decoro e del senso civico”.