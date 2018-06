ROMA – “Io stesso, devo dire, con realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho pensato, ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto: adesso, se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede per il nostro governo”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le parole sono state pronunciate dallo scrittore Edoardo Albinati. Vincitore del premio strega nel 2016, l’intellettuale è finito nel mirino di Radio Padania Libera che ne ha registrato le dichiarazioni e le ha fatte sentire ai suoi ascoltatori.

Secondo quanto riporta La Verità, martedì 12 giugno Albinati è stato in una libreria Feltrinelli di Milano per presentare il suo ultimo libro “Otto giorni in Niger”, scritto assieme a Francesca d’Aloja. Dalla registrazione pubblicata su Radio Padania si sente lo scrittore dire la sua sulla Aquarius. Parole riprese anche da Matteo Salvini: “Che vergogna”, ha commentato il ministro dell’Interno sulla sua pagina Facebook.