REGGIO EMILIA – Ha fatto outing su Facebook, confessando a tutti di amare un uomo. Cosa che non farebbe discutere in sé se non fosse che si tratta di un sacerdote. A fare coming out è stato infatti Armin Eshaghpoor, trentenne iraniano, sacerdote a Reggio Emilia dal 2005.

Eshaghpoor ha chiesto e ottenuto la sospensione dal ministero. Poi, il 30 novembre scorso, sempre sui social, ha ufficializzato l’inizio di una relazione e il 3 dicembre ha postato una foto in cui compare con altri due uomini commentandola “è quello in mezzo, così vi rilassate”.

Nei suoi pochi anni di sacerdozio, in ambito diocesano aveva collaborato con le parrocchie reggiane di San Giuseppe e dell’Immacolata Concezione, oltre che a Sassuolo. Era poi stato chiamato a occuparsi dell‘oratorio di Novellara, sempre in provincia di Reggio Emilia.

La sua vicenda è riportata dalla Gazzetta di Reggio, che racconta:

Già il 30 novembre scorso, sulla stessa pagina Facebook, Armin aveva segnalato con tanto di cuoricino azzurro “l’inizio di una relazione”. E a chi gli chiedeva “non vuoi più fare il prete?”, lui rispondeva “la relazione era già iniziata ma ora è più sicura la situazione”. Emblematica anche la sua foto con bandiera arcobaleno dei diritti Lgbt postata su Fb. Un coming out senza troppi ripensamenti considerando che sui social, dialogando con gli amici virtuali, Armin non si è mai nascosto dietro frasi di difficile interpretazione. Anzi, ha sempre risposto in modo da fare trapelare le sue vere intenzioni.

Il caso di Armin diventa noto a poche settimane da una vicenda analoga, quella di don Achille Melegari, ex parroco di Cella, che ha deciso di abbandonare l’abito talare per sposarsi, anche se, nel suo caso, con una donna.