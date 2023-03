Arrestato l‘accoltellatore di Milano che ieri ha colpito a caso i passanti con la lama di un coltellino, soprattutto le donne in zona stazione Centrale. Aveva un precedente per furto nel mese scorso, si tratta di un 23enne marocchino ora arrestato dalla Polizia. Ieri pomeriggio sei passanti feriti, uno in modo grave, a seguito di quattro rapine messe a segno dal marocchino armato di coltellino. E forse è proprio grazie alla corta lama del coltellino, di tipo multiuso, se è stato evitato il peggio. Sulle prime sembrava che gli aggressori fossero due, ma la Polizia di Stato ritiene che l’uomo bloccato abbia agito solo, in momenti e luoghi diversi, seminando paura e scompiglio in una zona centrale della città e all’ora di punta, quando i marciapiedi sono pieni di gente.

La follia dell’accoltellatore di Milano

Il bilancio alla fine è di sei persone ferite, una delle quali medicata sul posto, mentre le altre cinque sono state trasportate in ospedale, due dei quali in condizioni seri. Un 57enne le cui condizioni non preoccupano e un 68enne: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il più grave, il 68enne, appunto, è un testimone intervenuto per difendere una ragazza rapinata mentre era in compagnia del fidanzato in viale Brianza, all’uscita del portone di casa. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l’uomo, verso le ore 17.40 ha rapinato, nel sottopasso Mortirolo, una 39enne italiana facendo uso di un coltello per derubarla del telefono cellulare. Successivamente, in via Gluck, ha rapinato una cittadina salvadoregna prendendole il telefono cellulare e la tessera Atm.

Poco dopo il malvivente ha commesso un’altra rapina in via Sammartini, ai danni di una cittadina spagnola di 34 anni, derubata di 20 euro e del cellulare. Successivamente – sempre secondo le accuse – l’uomo ha commesso la quarta rapina in viale Brianza nei confronti di una 24enne, a cui avrebbe rubato le carte di credito. In questa circostanza in suo soccorso sono intervenuti tre cittadini italiani rispettivamente di 24 (il fidanzato che era con lei), 68 e 57 anni che hanno riportato lesioni varie.

L’arresto

Il rapinatore e accoltellatore poi è riuscito a darsi alla fuga percorrendo via Venini dove ha tentato un’ultima rapina ai danni di una 44enne. Poi è stato fermato dalla pattuglia dei motociclisti della Polizia di Stato. Non ha opposto resistenza e dopo essere a sua volta stato medicato al pronto soccorso è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio. Addosso, oltre al coltellino insanguinato, aveva con sé gli effetti personali della donna rapinata in viale Brianza, oltre a tre cellulari.