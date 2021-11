Arrivano i parcheggi rosa: per le donne incinte. Multe più care per chi senza requisiti ci lascia l’auto

Dai parcheggi rosa alla stretta sui monopattini, dai moto-taxi al divieto di esporre pubblicità sessiste su strade e e sui veicoli. Sono alcune delle novità introdotte dal decreto Infrastrutture e Trasporti, approvato definitivamente in Parlamento.

Ma cosa sono i parcheggi rosa?

I parcheggi rosa sono posteggi riservati alle donne incinte e ai genitori con figli fino a due anni. C’è anche la sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili, nel caso in cui i parcheggi dedicati siano occupati. Più pesanti le multe del parcheggio selvaggio in questi spazi.

STRETTA SU MONOPATTINI E TUC TUC: Stretta sull’uso dei monopattini elettrici con il divieto di parcheggio sui marciapiedi e zone di sosta dedicate, con la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h, la confisca del mezzo truccato e il casco obbligatorio per i minorenni. Sarà possibile effettuare servizio taxi anche con motocicli e velocipedi.

VIETATA PUBBBLICITA SESSISTA SU STRADE E VEICOLI

È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. Protesta su questo Fratelli d’Italia che parla di nefasta ideologia gender e di una sorta di ddl Zan mascherato.

BONUS MILLE EURO PER LA PATENTE MERCI: Ai giovani under 35 e ai soggetti che percepiscono reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali è riconosciuto un contributo per il conseguimento della patente merci pari a 1.000 euro e non superiore al 50% delle spese sostenute.