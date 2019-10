ROMA – È di un morto, Claudio Sirocchi, e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 13 ottobre ad Ascoli Piceno. In frazione Santa Maria in Capriglia, un pick up Nissan, con a bordo due cacciatori, è finito fuori strada precipitando nel vuoto.

Nell’impatto è deceduto l’uomo di 70 anni, residente nella frazione ascolana di Rosara, sbalzato fuori dalla vettura; mentre è rimasto ferito gravemente un 76enne soccorso poi dall’eliambulanza. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e carabinieri. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Ascoli Piceno.

E’ Claudio Sirocchi, la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio in una strada di campagna a Santa Maria in Capriglia di Ascoli. Guidava il pick up finito fuori strada e volato per quattro metri, prima di precipitare ancora e ribaltarsi in un campo. L’amico 79enne, di Poggio di Bretta, che era con lui in auto è stato trasferito dall’eliambulanza del 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona in condizioni piuttosto gravi. (Fonte Ansa).