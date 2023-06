Auto dell’Esercito Italiano finisce in un dirupo alto 30 metri: 2 militari morti

Due militari, dell’Istituto Geografico Militare, sono morti dopo essere precipitati in un dirupo, mentre viaggiavano su un fuoristrada Defender dell’Esercito Italiano. A bordo vi erano altre due persone che sono rimaste ferite che sono state trasportate in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La tragedia si è consumata nell’entroterra di Ventimiglia, in frazione Villatella, dalle parti del monte Grammondo. A bordo del mezzo oltre ai due militari dell’istituto geografico militare anche due uomini della Guardia di Finanza.

Il mezzo, a quanto si apprende durante alcuni rilevamenti sul territorio, è uscito di strada per motivi ancora in fase di accertamento compiendo un volo di circa trenta metri in un dirupo dove la vegetazione molto fitta ha creato difficoltà ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Sul luogo dell’incidente due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.

