Una tragedia si è consumata sulle strade del tarantino, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera, poco prima della mezzanotte, sulla strada comunale Luogovivo a Leporano. La vittima si trovava a bordo di una Opel Astra guidata da un 28enne, il quale è rimasto gravemente ferito nell’incidente. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è uscita di strada schiantandosi contro il muro di una villa e abbattendolo. Purtroppo per il giovane di 16 anni non c’è stato nulla da fare: al momento dell’arrivo delle ambulanze del 118, era già deceduto. Il conducente, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, incaricati di stabilire le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.