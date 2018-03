ROMA – Questa mattina, 14 marzo, è avvenuto un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, all’altezza del km 180.

Il sinistro ha visto il coinvolgimento di una autocisterna, che trasportava farina, che si è ribaltata occupando tre delle quattro corsie disponibili e riversando sulla carreggiata gran parte del carico trasportato. L’autista della cisterna è rimasto ferito.

Sul luogo dell’evento, dove attualmente il traffico scorre su un’unica corsia e si registrano otto chilometri di coda in aumento (ore 12.50), sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 3° Tronco di Bologna.

Per chi è in viaggio sulla A1 in direzione di Milano si consiglia di prendere il Raccordo di Casalecchio, uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la SS9 via Emilia verso Modena e rientrare in A1 a Modena Sud.

Per chi è in viaggio sulla A14 in direzione di Milano si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la SS9 via Emilia verso Modena e rientrare in A1 a Modena Sud.