Aversa, 55enne trovato morto in casa. Sul corpo diverse ferite da arma da taglio

La polizia di Aversa (Caserta) indaga sulla morte di un 55enne, trovato senza vita nella propria abitazione con numerose ferite da taglio sul corpo. La vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio, ma non vengono escluse altre piste. Secondo le prime ipotesi investigative la vittima potrebbe essere stata accoltellata al culmine di una lite.

Aversa, uomo trovato morto in casa con ferite da taglio

Il possibile omicidio è avvenuto nelle palazzine popolari di via Saporito. Sul posto i poliziotti del commissariato di Aversa, gli uomini della Scientifica di Caserta e della Squadra Mobile della Questura. A scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con il 55enne; i pompieri hanno forzato la porta di ingresso trovando il 55enne riverso a terra nel suo sangue.

