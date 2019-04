AVIANO (PORDENONE) – Li hanno seguiti all’esterno del locale e hanno colpito uno dei due con calci e pugni ferendolo in maniera grave come accertato dai sanitari del pronto soccorso che lo hanno giudicato guaribile in 30 giorni.

E’ accaduto la notte tra venerdì 19 aprile e sabato 20 all’esterno di un pub di Marsure di Aviano (Pordenone) dove due persone, entrambe di Pordenone, sono state aggredite da 10 clienti ubriachi che si trovavano già all’interno del locale. Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la chiusura del pub per 45 giorni.

Secondo una ricostruzione, verso le 2.30 i due sono entrati nel pub e sono stati infastiditi da uno del gruppo. Per questa ragione sono usciti ma sono stati seguiti. La vicenda è stata accertata e ricostruita dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Pordenone, anche se nessuno ha denunciato l’accaduto.

L’aggressione “ha fatto emergere un complessivo preoccupante quadro dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza delle persone – fa sapere la Questura – situazione indicativa di un elevato grado di pericolosità, tanto da originare un oggettivo allarme sociale, stante la gravità dei violenti fatti verificatisi”.

Fonte: Ansa