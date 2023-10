Treno Roma-Campobasso. I bagni sono rotti e il treno è costretto a fermarsi alla stazione di Anagni per consentire ai passeggeri di utilizzare i servizi igienici pubblici. Una sosta tecnica non prevista. Che ha però creato non pochi disagi e malumore per i pendolari che, oltre a pagare il biglietto, non hanno potuto usufruire dei servizi igienici. E a quanto pare non è la prima volta che accade una cosa del genere su questa tratta non molto ben considerata dai tanti pendolari che sono costretti ad usarla.

E la beffa non finisce qui. Una volta scesi dal treno per andare in bagno, gli stessi passeggeri trovano le porte dei bagni pubblici dela stazione di Anagni sbarrate. Da diversi mesi infatti, i bagni non sono funzionanti neanche in stazione e pertanto non accessibili.

Bagni rotti sul Roma-Campobasso: sosta forzata ad Anagni

A salvare i pendolari dalla scomoda situazione è stato il titolare del Bar del Pendolare. Al giornale locale Anagnia, ha raccontato: “Poco prima ero stato informato da un funzionario delle Ferrovie dello Stato del fatto che, di lì a breve, ci sarebbe stata una sosta tecnica (…). Il treno si è fermato e tante persone sono scese e sono corse verso il mio bar. Ho capito la situazione e io e il mio staff ci siamo subito messi a disposizione, come penso avrebbe fatto chiunque. Espletati i loro bisogni, i pendolari mi hanno ringraziato e sono ripartiti dopo circa mezz’ora”.