Una bambina di un anno e mezzo iscritta al nido a Brescia è stata investita nel parcheggio interno alla sua scuola. Trasportata in condizione disperate in ospedale, è deceduta poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso pediatrico degli Ospedali civili. Qui era stata ospedalizzata per essere poi sottoposta a manovre di rianimazione.

La tragedia è accaduta oggi, lunedì 3 giugno, all’esterno della scuola Little England, comprensorio unico con materna elementare e media che si trova nella città lombarda. Ad investirla è stata la nonna di un bambino di prima elementare che frequenta il plesso scolastico.