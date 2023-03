Bambino di 4 anni travolto e ucciso dal trattore guidato dal padre

Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. La tragedia si è consumata in un’area di campagna, in collina, nella zona nord di Pescara. Sul posto sono intervenuti il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo, e le forze dell’ordine.

Bambino ucciso dal trattore guidato dal padre

Il piccolo stava trascorrendo la domenica a casa della nonna paterna. Stando alle prime informazioni, era in bici quando è stato travolto dal mezzo. Sembra che il piccolo, dopo aver giocato con l’altalena, abbia preso la bici e si sia avvicinato al trattore, venendo travolto. Il padre del bambino, rimasto in casa con investigatori e soccorritori, è stato poi accompagnato in ospedale dal 118 a causa del forte shock.

La dinamica

Sul posto sono presenti tre pattuglie della Polizia locale e i carabinieri. Sul fatto che si sia trattato di un incidente non ci sono dubbi. Da chiarire resta l’esatta dinamica del fatto, che si sarebbe verificato anche a causa della presenza di un dosso che ha di fatto reso invisibili al padre i movimenti del figlio e fatto sì che, a un certo punto, sbucasse dal nulla e finisse sotto il mezzo.

