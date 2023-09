Bambino di 4 anni sparisce mentre gioca a nascondino, lo trovano i carabinieri dopo ore

Un bambino di 4 anni è letteralmente sparito per ore mentre giocava a nascondino. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, 6 settembre, a Marsala, in provincia di Trapani. Nessun amichetto lo riusciva a trovare, ma nemmeno i genitori, tanto da far scattare l’allarme. In pochi istanti l’intero quartiere di Amabilina e i carabinieri erano sulle sue tracce.

Marsala, bambino sparisce mentre gioca a nascondino

Tutti lo cercavano e gridavano il suo nome, ma il piccolo non voleva farsi trovare ed è rimasto rintanato nel suo nascondiglio per ore. Era dietro una porta della casa di un vicino e non si è mosso di un millimetro. Così, dopo le ricerche di parenti e amici, è scattato l’allarme. Sono state molte le segnalazioni giunte ai carabinieri che, arrivati sul posto, hanno trovato un’intera comunità impegnata nelle ricerche del piccolo. A distanza di ore, proprio i carabinieri lo hanno trovato. Un grande spavento che, fortunamente, è rimasto tale.

