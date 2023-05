Bandiere Blu 2023, in totale sono 226: l’elenco regione per regione

La ong danese Fee ha selezionato le Bandiere Blu 2023. In Italia quest’anno le Bandiere Blu saranno 226 con un aumento di ben 17.

Qui l’elenco completo pubblicato dal Corriere della Sera.

Bandiere Blu 2023, le parole di Claudio Mazza, presidente della Fee Italia

“Anche quest’anno registriamo un notevole incremento dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ben 226 con 17 nuovi ingressi – le parole di Claudio Mazza, presidente della Fee Italia, riportate da Repubblica – una progressione che cresce di anno in anno: basti pensare che nel 1987, primo anno, i comuni Bandiera Blu in Italia sono 37, nel 1997 arrivano a 48, nel 2007 a 97, nel 2017 diventano 164, fino ad arrivare a oggi, con sempre più località che si avvicinano al percorso facendo una chiara scelta di campo per la sostenibilità. I comuni Bandiere Blu rappresentano circa un quarto di tutte le spiagge italiane. Parliamo di eccellenze del turismo nazionale che possono contare su una strategia articolata e su una visione che non tralascia alcun elemento presente sul territorio. Bandiera Blu è ormai riconosciuto come uno strumento di straordinario impatto non solo territoriale ma anche sociale, in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte e a mettersi a servizio della comunità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio”.

Bandiere Blu 2023, la classifica regione per regione e le novità

Repubblica ha pubblicato l’elenco delle bandiere blu regione per regione. Ecco quindi la classifica.

Prima la Liguria che con due new entry (Laigueglia e Sori) va a quota 34 località.

Secondo la Puglia (con l’ingresso di Gallipoli, isole Tremiti, Leporano e Vieste) che sale a 22.

Seguono la Campania (con la novità di San Mauro Cilento), la Toscana (con un Orbetello in più) e la Calabria (con gli ingressi nell’elenco di Catanzaro e Rocca Imperiale) a quota 19.

Le Marche con Porto San Giorgio salgono a 18. In classifica, invariate, poi Sardegna, 15, Abruzzo, 14, Sicilia, 11 e Lazio 10. A 10 si conferma anche il Trentino.

L’Emilia-Romagna si conferma a 9 con un’uscita (Cattolica) e un nuovo ingresso (Gatteo). Nove anche le bandierine del Veneto.

A quota 5 Basilicata e Piemonte (con gli ingressi di San Maurizio d’Opaglio e Verbania). Tre bandierine invece per la Lombaria.

Due bandiere per Friuli e Molise (con l’entrata di Termoli.)