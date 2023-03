Bari, donna 32enne accoltellata in casa nel rione Libertà: caccia all’aggressore

Una donna di 32 anni è stata ferita a coltellate al collo durante una lite coniugale avvenuta in casa, nel rione Libertà di Bari. Secondo i primi accertamenti della polizia, la donna è stata colpita con varie coltellate al collo, è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il presunto responsabile, di cui non si conosce ancora il legame con la donna, è ricercato dalla squadra mobile del capoluogo pugliese. Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dell’episodio.