Il prossimo 9 maggio si terrà a Mosca la consueta parata militare sulla Piazza Rossa per commemorare l’81° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Per quella data Putin, nella telefonata che ha avuto con Trump, ha annunciato di voler proporre all’Ucraina una tregua come accaduto per la Pasqua ortodossa (tregua in realtà poi saltata nei fatti sul campo di battaglia).

Quest’anno sarà tuttavia una sfilata sottotono dato che non ci saranno i tradizionali sistemi missilistici, i carri armati e i cadetti. Non accadeva da 20 anni. Ci saranno invece i tradizionali aerei delle pattuglie acrobatiche che sorvoleranno la Piazza Rossa, con i piloti dei caccia Su-25 che dipingeranno il cielo con i colori della bandiera russa.

Perché il Cremlino farà una parata sottotono

Ci sono varie ragioni che hanno portato il Cremlino a prendere questa decisione. Da un lato il fatto che in un’economia di guerra i soldati e i mezzi servono sul campo. Anche la produzione dei carro armati si è spostata ed ora riportarli sulla piazza Rossa li distoglierebbe dal loro utilizzo.

La Russia si sta scoprendo fragile. Ufficialmente, la decisione di non far sfilare cadetti e carro armati è stata presa per una ragione precisa: se i soldati sfilassero a Mosca ci sarebbe il serio rischio di attacchi terroristici da parte dell’Ucraina che, proprio in queste ore, ha annunciato di continuare lo sviluppo delle proprie armi a lungo raggio. Armi che oggi sono in grado di colpire obiettivi a 1.500 chilometri di distanza.

“Sullo sfondo della minaccia terroristica, ovviamente, si stanno prendendo tutte le misure per minimizzare il pericolo”, ha spiegato il portavoce della Presidenza Dmitry Peskov. “Stiamo parlando della situazione operativa”. Peskov ha poi ha ricordato che questa decisione è in linea con le dichiarazioni del presidente Vladimir Putin, secondo cui “il regime di Kiev, che sta perdendo terreno sul campo di battaglia ogni giorno, ha aumentato la propria attività terroristica”. Così, ha precisato la Difesa, “a causa dell’attuale situazione operativa, gli studenti delle scuole militari Suvorov e Nakhimov, il corpo dei cadetti e il convoglio di veicoli militari non parteciperanno alla parata militare quest’anno”, mentre “militari provenienti da istituti di istruzione militare superiore di tutte le branche e di singole branche delle Forze Armate della Federazione Russa parteciperanno alla colonna di piedi della parata”. Rimane in piedi, invece, l’esibizione aerea con pattuglie acrobatiche.

Kiev intanto continua a colpire gli impianti petroliferi russi anche a migliaia di chilometri dal confine. Attacchi che la Russia sembra non riuscire a fermare. Zelensky ha spiegato che ogni attacco andato a buon fine riduce le capacità dell’industria militare russa, della logistica e delle esportazioni di petrolio. Queste le parole del presidente ucraino: “I risultati sono evidenti a tutti. È altrettanto evidente a tutti che la Russia deve porre fine alla sua guerra. È tempo di passare alla diplomazia e questo è un segnale che Mosca dovrebbe ascoltare”.