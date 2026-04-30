Momenti di paura a Londra, dove due persone appartenenti alla comunità ebraica sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green. Le aggressioni sono avvenute in strada e una di queste è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, con le immagini che si sono rapidamente diffuse sui social.

Nel video si vede una delle vittime in attesa alla fermata dell’autobus: pochi istanti dopo essersi sistemata la kippah, un uomo si avvicina e la colpisce improvvisamente con un coltello. Un secondo episodio si sarebbe verificato poco distante, davanti a un negozio della zona, anch’esso frequentato dalla comunità ebraica locale.

Secondo quanto riferito dal servizio di vigilanza Shomrim, l’aggressore è stato visto correre lungo Golders Green Road armato, tentando di colpire altre persone. Gli agenti sono intervenuti riuscendo a fermarlo prima dell’arrivo della polizia.

Le forze dell’ordine hanno poi immobilizzato l’uomo utilizzando un taser e proceduto all’arresto. L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza nella zona, dove vive una numerosa comunità di ebrei osservanti.