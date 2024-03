Bimbo di due anni cade dal balcone di casa, è grave

Un bambino di due anni è caduto dal balcone di casa ed è rimasto gravemente ferito a Gassino, nel Torinese. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di oggi. Il piccolo è precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Circonvallazione ed è stato immediatamente soccorso e trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato in condizioni critiche. Per cause ancora da chiarire il piccolo è precipitato da un balcone sul retro della palazzina, finendo, dopo un volo di alcuni metri, nella discesa di accesso ai box auto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Castiglione Torinese.