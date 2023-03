Un bimbo di un anno e mezzo è morto investito da uno scuolabus. Tutto è avvenuto a Casette D’Ete, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Il piccolo stava seguendo la sorellina, appena salita sullo scuolabus, sfuggendo all’attenzione della mamma. Sul posto sono intervenute ​​a sirene spiegate l’ambulanza della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare, l’automedica della Potes di Porto San Giorgio e la Ils. I sanitari hanno tentato in ogni modo di salvare la vita del piccolo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto all’istante.

Bimbo investito dallo scuolabus: la prima ricostruzione

Stando a quanto emerso finora lo scuolabus stava ripartendo dalla fermata di via Pisanelli. A bordo era appena salita la sorellina, diretta in una scuola materna della zona. Il fratellino di un anno e mezzo ha tentato di seguirla sfuggendo all’attenzione della mamma e le ruote del furgone l’hanno investito appena il mezzo è ripartito. Il conducente non si è accorto di niente e si è fermato solo dopo aver udito le strazianti urla della mamma, una donna pakistana da tempo residente a tempo a Casette d’Ete. Sotto choc il conducente dello scuolabus per quanto è successo.

