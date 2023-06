Sgonfiano le gomme a 70 Suv in sosta a Bologna. Poi rivendicano il gesto con un volantino lasciato sul parabrezza delle auto. A compiere il gesto è stato il gruppo ambientalista “Tyre Extingushers”.

Sgonfiano 70 gomme ai Suv in sosta: l’azione del gruppo di attivisti ambientali

“Abbiamo sgonfiato gli pneumatici di 70 Suv nella città di Bologna senza arrecare alcun danno alle vetture”. Colpite decine di vetture in zona Saragozza e sui primi colli della città. La protesta, spiega il gruppo, è stata compiuta in contemporanea in diverse grandi città europee.

Sgonfiano gomme, poi spiegano: “Una rivolta contro queste auto di lusso che inquinano”

“Si tratta di una rivolta contro queste auto di lusso che stanno compromettendo la vita delle persone, il clima e l’aria che respiriamo. Le ragioni del nostro gesto sono spiegate nel volantino che vi alleghiamo e che abbiamo lasciato sul parabrezza di ogni auto, in modo da informare i proprietari ed evitare che questi si mettessero alla guida in condizioni non sicure. Ci siamo accertati che sulle auto coinvolte non fossero presenti contrassegni che indicassero la presenza di persone con disabilità e di medici“. Una protesta dello stesso tipo era stata messa in atto a Bologna anche nei mesi scorsi.

Chi sono questi attivisti

Il gruppo ha circa un anno e mezzo di vita. A gennaio sosteneva di aver già sgonfiato oltre 10mila pneumatici. Alla portavoce del gruppo le è stato dato il soprannome ironico Mercedes Driver. Sono abbastanza forti in Gran Bretagna e Germania. Il loro scopo rivendicato in vari comunicati è che i politici mettano al bando queste auto nelle città: “Agiamo perché i politici non prendono nessuna iniziativa per rendere le nostre strade e il nostro ambiente più sicuri. Non ci fermeremo finché questi veicoli inquinanti non saranno definitivamente relegati nel passato”.

In Italia, il fenomeno ha una sua declinazione locale. Da noi sono stati ribattezzati i “SUVversivi”. Prima di Bologna, a gennaio c’è stata un’azione a Milano. Qui, lo scorso 19 gennaio decine di proprietari di suv si sono risvegliati con le gomme della proprio auto a terra.

