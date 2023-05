Bomba d’acqua su Firenze, due furgoni sommersi nel sottopasso allagato

Una bomba d’acqua ha colpito Firenze, causando allagamenti. I vigili del fuoco hanno dovuto mandare i sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito, per due furgoni rimasti sommersi a causa della copiosa pioggia che si è abbattuta sul capoluogo toscano. Non risultano persone ferite, i conducenti si sono messi in salvo in tempo.

Bomba d’acqua a Firenze, mezzi sommersi in sottopasso

La grandine ha coperto di una coltre bianca i viali in torno alla Fortezza da Basso. In un’ora la stazione pluviometrica di Firenze-Università ha registrato 35 mm di pioggia, 17,8 mm all’Orto Botanico, 8,8 mm al Giardino di Boboli. “Bomba d’acqua su Firenze. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all’esterno”, ha scritto, su twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito del forte temporale sulla città.

Allerta meteo fino a stanotte

Ovviamente si sono registrati forti ripercussioni sulla viabilità di tutta la città. Ancora non si ha conto degli eventuali danni arrecati. Sarebbero però già stati registrati diversi allagamenti. Alcune strade in discesa, come via Bolognese, si sono trasformate per lunghi minuti in veri e propri ‘fiumi’ d’acqua e grandine. L’allerta meteo è fino alla mezzanotte di stasera, venerdì 12 maggio.