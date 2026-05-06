Molti le considerano semplici pezzi di carta senza valore, ma le ricevute dei bancomat possono rivelarsi una fonte preziosa di informazioni per i truffatori. Spesso vengono lasciate nei cestini accanto agli sportelli Atm o addirittura gettate a terra, sottovalutando i rischi. Anche se non riportano il codice Pin o il numero completo della carta, contengono comunque dati tecnici importanti.

Tra le informazioni presenti si trovano spesso la data e l’ora dell’operazione, lo sportello utilizzato, l’importo prelevato, le ultime cifre della carta e, in alcuni casi, persino il saldo residuo. Elementi che, presi singolarmente, possono sembrare innocui, ma che diventano estremamente utili se combinati tra loro o con altre informazioni.

Come funzionano le truffe con le ricevute

Il meccanismo sfruttato dai malintenzionati è piuttosto semplice. Recuperata una ricevuta abbandonata, il truffatore può contattare il titolare del conto fingendosi un operatore bancario. Grazie ai dati reali presenti sullo scontrino, riesce a costruire una comunicazione credibile, aumentando le probabilità che la vittima si fidi.

Frasi come “Abbiamo rilevato un movimento sospetto dopo il suo prelievo”, “deve confermare l’operazione” oppure “ci comunichi il codice appena ricevuto” sono esempi tipici di tentativi di inganno. Questo tipo di approccio rientra spesso nelle tecniche di ingegneria sociale, dove l’obiettivo è manipolare la vittima per ottenere informazioni sensibili o autorizzazioni a operazioni fraudolente.

Le precauzioni per evitare rischi

Per ridurre il pericolo, la prima regola è evitare di stampare la ricevuta quando non è strettamente necessario. In alternativa, è fondamentale non lasciarla mai nei pressi dello sportello Atm. Se si ha bisogno di conservarla per motivi personali, è consigliabile portarla a casa e distruggerla accuratamente.

Anche la Federal Trade Commission inserisce le ricevute Atm tra i documenti da eliminare con attenzione per prevenire il furto di identità. L’uso di un tritacarte o, in mancanza, lo strappo in piccoli pezzi rappresentano soluzioni semplici ma efficaci. Piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza nella protezione dei propri dati personali.