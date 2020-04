Bonassola comune no-Covid: test sierologici per tutti (Ansa)

ROMA – Il Comune no covid ora propone test sierologici gratuiti a tutti i 900 abitanti.

Accade a Bonassola (La Spezia), che diventa una sorta di comune campione per studiare la diffusione del coronavirus.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione, la Asl e il dottor Schenone, medico oncologo genovese che realizzerà i prelievi questo fine settimana e li farà analizzare per avere un quadro epidemiologico completo.

I prelievi saranno effettuati sabato e domenica.

“Solleciteremo tutta la popolazione a partecipare, specie chi opera a contatto con il pubblico – spiega il sindaco Giorgio Bernardin -.

L’obiettivo è la salvaguardia della salute dei nostri cittadini, che avranno questa opportunità senza costi”.

Bonassola ad oggi è a contagi zero, una situazione che condivide con i vicini comuni della riviera spezzina, delle Cinque Terre e di alcuni piccoli comuni della Val di Vara.

Per gli abitanti del capoluogo e dei paesini l’appuntamento è sabato in sala Vinzoni, per le frazioni di Montaretto e Reggimonti domenica nell’ambulatorio di piazza 25 Aprile. (fonte Ansa)