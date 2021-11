Boves (Cuneo), ragazzo di 21 anni morto sul colpo: è precipitato con la macchina in un dirupo

Tragedia a Boves, in provincia di Cuneo in Piemonte. Un ragazzo di 21 anni è morto sul colpo in seguito ad un incidente stradale. E’ precipitato con la sua macchina in un dirupo.

Tragedia a Boves, un giovane è morto dopo essere precipitato con la sua vettura in un dirupo

Come riportato da quotidianopiemontese.it, un giovane di 21 anni, residente a Boves, nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre, sarebbe uscito con la macchina da una stradina sterrata nella zona panoramica di Fremo Cuncunà ad Elva, in val Maira.

Il 21enne sarebbe poi precipitato in un dirupo per almeno 300 metri. Il giovane si sarebbe schiantato sulla parete e nella boscaglia sottostante e sarebbe morto sul colpo.

Giovane morto a Boves dopo essere precipitato con la sua vettura in un dirupo, gli unici testimoni dell’accaduto sarebbero due escursionisti tedeschi

Come conclude quotidianopiemontese.it, gli unici testimoni dell’accaduto sarebbero due escursionisti tedeschi. Proprio loro avrebbero chiamato i soccorsi.

Per raggiungere la zona impervia per recuperare la salma e il veicolo sarebbero intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con l’elicottero da Torino, i carabinieri, il personale del 118 ed il soccorso alpino.