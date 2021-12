Un poliziotto di 53 anni, nei giorni scorsi ha deciso di togliersi la vita. Era sovrintendente capo coordinatore presso la Questura di Genova. L’agente vantava oltre trent’anni di servizio alle spalle.

Poliziotto No vax si toglie la vita

L’uomo aveva paura e non si era fatto vaccinare. E c’è chi punta il dito contro l’obbligo vaccinale introdotto per le forze dell’ordine dallo scorso 15 dicembre. I siti No vax accusano infatti le trasmissioni televisive favorevoli all’introduzione dell’obbligo vaccinale,. Trasmissioni che avrebbero mostrato chat Telegram di agenti scettici puntando il dito contro di loro.

Il poliziotto si è ucciso in campagna

Questa situazione avrebbe causato stress all’agente che avrebbe di conseguenza deciso di togliersi la vita. L’estremo gesto è avvenuto la mattina di domenica 5 dicembre. La notizia si è però diffusa solo ora.

Le sue tracce si erano perse nelle ore prima del suicidio. Sua madre, non sentendolo, si inizia a preoccupare. Il poliziotto non risponde al telefono dalla sera prima. Preoccupata, la donna telefona alla Polizia segnalando il fatto. Presto si mettono in moto le ricerche e i colleghi si recano nella sua casa di campagna di Alba in Piemonte.

Gli agenti fanno irruzione e trovano il poliziotto che giace esanime dopo essersi sparato un colpo in testa con la pistola d’ordinanza. La Procura di Cuneo ha aperto un’indagine per accertare le dinamiche del suicidio.