Il braccialetto elettronico non funziona e lui arriva fuori dalla casa dell’ex compagna. Lei prontamente chiama il 112, facendo intervenire i carabinieri che bloccano l’uomo prima che possa entrare nell’abitazione e lo arrestano.

La partenza da Roma fino alla Calabria

Nonostante avesse il braccialetto elettronico ed il divieto di avvicinarsi alla ex, l’uomo è partito da Roma per raggiungere la sua ex convivente a Corigliano-Rossano, ma è stato bloccato dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano e, con il coordinamento della Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D’Alessio, arrestato per violazione delle misure cautelari.

Comportamenti violenti e lesioni contro la ex

L’uomo, un cittadino extracomunitario, era stato arrestato a settembre 2023 dai carabinieri della Compagnia di Roma Palestrina, per la reiterazione di comportamenti violenti e per le lesioni cagionate alla sua convivente. In quella circostanza i magistrati avevano disposto che all’uomo venisse applicato un dispositivo elettronico che inviasse il segnale di pericolo ad un altro affidato alla parte lesa.

Perché non ha funzionato il braccialetto

Per una singolare coincidenza il sistema elettronico di rilevamento della presenza affidato alla donna si era scaricato e questa non si è potuta rendere conto del pericolo che correva, sino a quando l’uomo non ha cercato di entrare nell’abitazione di Corigliano che la donna aveva preso in affitto per sottrarsi alle violenze subite nella capitale.