Fanno sesso orale sul marciapiede in pieno centro. Tutto è avvenuto a Brescia, in via Fratelli Bronzetti. La coppia, filmata anche da diversi residenti, ora rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Cosa è successo

Tutto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 11 gennaio. I due, di cui ancora non si conosce l’identità, sono stati ripresi in pieno centro. Sui social, come riporta Brescia Today, c’è chi grida allo “sfregio della città”. Per i cittadini infatti è una questione di degrado e di uno scarso controllo delle forze dell’ordine. C’è chi però difende i due giovani, sostenendo che “non fanno male a nessuno”. Ora la coppia rischia la denuncia e una multa che può arrivare fino a un massimo di 30mila euro.