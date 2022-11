E’ stato trovato morto il cacciatore che risultava disperso da alcune ore nei pressi della Testa di Arpy, sopra Morgex, in Valle d’Aosta. La vittima è un valdostano. L’allarme era scattato ieri verso le 18,15 quando i familiari hanno segnalato il mancato rientro. Il corpo è stato avvistato e recuperato ieri in tarda serata. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. La vittima è Leandro Battaglia, di 52 anni, di Morgex, finanziere che lavorava di supporto ai militari soccorritori della stazione del Sagf di Entreves (Courmayeur). In base ai primi riscontri, il decesso pare essere legato a un malore. Era uscito ieri a caccia insieme a un familiare, con cui si sarebbe dovuto ritrovare alle 17. Non si è presentato all’appuntamento ed è quindi scattato l’allarme.

